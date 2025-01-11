دعم صادرات الخضار والفواكه عبر الشحن الجوي والبحري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 50 بالمئة من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 بالمئة من كلفة الشحن.وتضمن القرار أيضا دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية إجمالية مقدارها 20 ألف طن.



ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية، ما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.



وسيتم تغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

وتهدف هذه القرارات لدعم القطاع الزراعي في ظل الاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة التي ساهمت بتقليل تنافسية المنتج المحلي خارجيا.



وسيعمل هذا الدعم على زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة الصادرات التي بدورها ستسهم في زيادة العملة الصعبة وتنعكس على المزارع والمصدر عبر التوسع في الإنتاج وهذا يدعم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحريك عجلة الإنتاج الزراعي ويقلل من الخسائر على المزارعين من زيادة الإنتاج .

ويعتبر هذا القرار في بعض المواسم هاما لدعم الصادرات الزراعية ويشمل دعما مباشرا للقطاع الزراعي النابع من متابعة الحكومة لأوضاع المزارعين.



ومن شأن القرار تعزيز تنافسية المنتج الأردني من حيث السعر والجودة من خلال دعم التصدير الجوي والبحري.



كما أن دعم صادرات محصول الليمون جاء في ظل توفر فائض كبير من مادة الليمون تصل إلى نحو 5 أضعاف حاجة السوق المحلي.



واستمع مجلس الوزراء الى إيجاز من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول استئناف عملية تصدير الخضار والفواكه للأسواق السورية حيث انطلقت اليوم أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي إثر توقفها خلال فترة الأحداث في سوريا.



وأكد وزير الزراعة استعداد الأردن لتزويد الأشقاء في سوريا بالمحاصيل الزراعية التي يحتاجونها، سيما المحاصيل الشتوية التي يتم انتاجها في غور الأردن فضلا عن الاستعداد لتزويد الأشقاء بتجربة الأردن المتميزة في المجال الزراعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الموفرة للمياه في الزراعة.

ولفت إلى أن عودة تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية سيكون لها آثار إيجابية على المزارع الأردني والمستهلك السوري في وصول المنتجات الزراعية إلى سوريا وعبرها إلى الأسواق الأوروبية.