اصابتان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جرح شخصان في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت، على سيارة في بلدة كونين جنوب لبنان.



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، إنه جرى انتشال جثامين 3 شهداء في مدينة الخيام، استشهدوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قبيل التوصل إلى وقف اطلاق النار ".



وأشار إلى" تسجيل عمليات تمشيط للجيش الإسرائيلي من بلدة عيتا الشعب باتجاه بلدة رميش الحدودية.

وقال المصدر" انتشر الجيش اللبناني داخل بلدة رامية ونصب حاجزاً عند أطرافها الغربية لناحية مروحين حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي موجوداً"