اصابتان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
جرح شخصان في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت، على سيارة في بلدة كونين جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، إنه جرى انتشال جثامين 3 شهداء في مدينة الخيام، استشهدوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قبيل التوصل إلى وقف اطلاق النار ".
وأشار إلى" تسجيل عمليات تمشيط للجيش الإسرائيلي من بلدة عيتا الشعب باتجاه بلدة رميش الحدودية.
وقال المصدر" انتشر الجيش اللبناني داخل بلدة رامية ونصب حاجزاً عند أطرافها الغربية لناحية مروحين حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي موجوداً"
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