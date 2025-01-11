الأرصاد الجوية توضح بشأن احتمالية تساقط الثلوج خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث هطولات ثلجية أو عاصفة ثلجية خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي، كما يتم تداوله في بعض المصادر غير الرسمية.



وأشار آل خطاب وفق بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد حالة مطرية اعتيادية مع نهاية الثلث الثاني من الشهر، دون أي تطورات استثنائية.



وشدد على أهمية عدم اعتماد أي معلومات جوية لا تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن الكثير من المعلومات المتداولة التي تحمل طابع التهويل تكون بهدف جذب الانتباه أو لأغراض تجارية بحتة.

