الجيش السوداني يحرز تقدما نحو استعادة مدينة ود مدني
التاريخ
1/11/2025 3:09:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش السوداني في بيان السبت إنه يحرز تقدما نحو استعادة مدينة ود مدني من قوات الدعم السريع.
ونشر الجيش مقطعا مصورا بدا أنه يظهر قوات داخل المدينة، وهي عاصمة ولاية الجزيرة.
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