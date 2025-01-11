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الحكومة: مستعدون لتزويد سوريا بالمحاصيل الزراعية

1/11/2025 3:09:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استمع مجلس الوزراء السبت، إلى إيجاز من وزير الزراعة خالد الحنيفات بشأن استئناف عملية تصدير الخضار والفواكه للأسواق السورية حيث انطلقت اليوم أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي إثر توقفها خلال فترة الأحداث في سوريا.
وأكد وزير الزراعة استعداد الأردن لتزويد الأشقاء في سوريا بالمحاصيل الزراعية التي يحتاجون إليها، سيما المحاصيل الشتوية التي يتم إنتاجها في غور الأردن فضلا عن الاستعداد لتزويد الأشقاء بتجربة الأردن المتميزة في المجال الزراعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الموفرة للمياه في الزراعة.
ولفت إلى أن عودة تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية سيكون لها آثار إيجابية على المزارع الأردني والمستهلك السوري في وصول المنتجات الزراعية إلى سوريا وعبرها إلى الأسواق الأوروبية.








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