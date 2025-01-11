مهيدات يدعو إلى تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، التزام المؤسسة بمبدأ الشفافية والانفتاح على متلقي الخدمة في القطاعات الصيدلانية، وتفعيل التشاركية مع المؤسسات الأهلية والقطاعين الخاص والعام لتحقيق الأمن الدوائي، كهدف وطني يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار.





جاء ذلك خلال افتتاح ورشة نظمتها المؤسسة ولجنة العاملين في قطاع التسجيل في نقابة الصيادلة بعنوان "استعراض المستجدات الرئيسة والتحديات، من خلال عرض حالات من الواقع في تسعير الأدوية، والتكافؤ الحيوي، وتقييم مواقع المنتجات الصيدلانية".





وقال مهيدات، إن تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية وتعزيز كفاءتها مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها يسهم في تعزيز الأمن الدوائي، وإيجاد بدائل علاجية آمنة وفعّالة بأسعار تنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات الوطنية.





بدوره، قال نقيب الصيادلة محمد العبابنة، إن التشاركية مع مؤسسة الغذاء ستبقى علاقة استراتيجية، مبنية على مصلحة الوطن والمواطن، مثمنا دور لجنة العاملين في قطاع التسجيل بالنقابة كواحدة من اللجان الفاعلة.





بدورها، أشادت رئيسة اللجنة هانية شموط، بجهود المؤسسة والنقابة لإتاحة المجال أمام مناقشة بعض القضايا المهمة بما في ذلك التشريعات والآليات الناظمة لتسجيل الأدوية الآمنة الفعالة ذات الجودة وتوفيرها للمرضى بأسرع وقت بدءا بتسعير الأدوية، وصولا إلى فهم متطلبات التكافؤ الحيوي وتقييم مواقع التصنيع، وتحفيز الحوار المثمر وتبادل المعرفة والتوصل إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأمن الدوائي وبما يخدم الوطن والمواطن والارتقاء بمهنة الصيدلة ونشر الوعي في قطاع التسجيل.





وقالت عضو اللجنة ليلى جرار، إن هذا اللقاء يؤكد أهمية المهام المشتركة لتعزيز التميز في الشؤون التنظيمية وضمان صحة وسلامة المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف بالاشتراك مع القطاع الخاص في رؤية التحديث الاقتصادي.





وتضمنت الورشة عدة جلسات، منها جلسة حول اعتماد مواقع التصنيع، أدارتها رولا القيام وهانية شموط وقدمتها إيمان العمري، وجلسة حول دراسات التسعير والاقتصاد الدوائي، أدارتها رولا عياد ورنا الكايد وقدمتها رئيسة قسم التسعير في المؤسسة إيثار كريشان والهنوف رديني، وجلسة حول مستجدات التكافؤ الحيوي والإعفاء البيولوجي أدارتها عائشة سمحان وسوزان عبيد وقدمتها إيناس حجي.





واختتمت الورشة بجلسة ناقشت نتائج الاجتماعات والتوصيات، بمشاركة مديرة مديرية الدواء في المؤسسة ورنا ملكاوي، ورؤساء أقسام تسجيل الأدوية البيولوجية والأمصال والمطاعيم أحلام عبد العزيز، وتسجيل الأدوية الكيمائية شذى القرعان، وقسم التفتيش محمود القواسمي، أدارتها لينا عبادي وماجدة السايح وصفاء أبو غربية وسهى عبد الله.