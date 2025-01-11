مهيدات يدعو إلى تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، التزام المؤسسة بمبدأ الشفافية والانفتاح على متلقي الخدمة في القطاعات الصيدلانية، وتفعيل التشاركية مع المؤسسات الأهلية والقطاعين الخاص والعام لتحقيق الأمن الدوائي، كهدف وطني يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة نظمتها المؤسسة ولجنة العاملين في قطاع التسجيل في نقابة الصيادلة بعنوان "استعراض المستجدات الرئيسة والتحديات، من خلال عرض حالات من الواقع في تسعير الأدوية، والتكافؤ الحيوي، وتقييم مواقع تصنيع المنتجات الصيدلانية".
وقال مهيدات، إن تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية وتعزيز كفاءتها مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها يسهم في تعزيز الأمن الدوائي، وإيجاد بدائل علاجية آمنة وفعّالة بأسعار تنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات الوطنية.
بدوره، قال نقيب الصيادلة محمد العبابنة، إن التشاركية مع مؤسسة الغذاء ستبقى علاقة استراتيجية، مبنية على مصلحة الوطن والمواطن، مثمنا دور لجنة العاملين في قطاع التسجيل بالنقابة كواحدة من اللجان الفاعلة.
بدورها، أشادت رئيسة اللجنة هانية شموط، بجهود المؤسسة والنقابة لإتاحة المجال أمام مناقشة بعض القضايا المهمة بما في ذلك التشريعات والآليات الناظمة لتسجيل الأدوية الآمنة الفعالة ذات الجودة وتوفيرها للمرضى بأسرع وقت بدءا بتسعير الأدوية، وصولا إلى فهم متطلبات التكافؤ الحيوي وتقييم مواقع التصنيع، وتحفيز الحوار المثمر وتبادل المعرفة والتوصل إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأمن الدوائي وبما يخدم الوطن والمواطن والارتقاء بمهنة الصيدلة ونشر الوعي في قطاع التسجيل.
وقالت عضو اللجنة ليلى جرار، إن هذا اللقاء يؤكد أهمية المهام المشتركة لتعزيز التميز في الشؤون التنظيمية وضمان صحة وسلامة المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف بالاشتراك مع القطاع الخاص في رؤية التحديث الاقتصادي.
وتضمنت الورشة عدة جلسات، منها جلسة حول اعتماد مواقع التصنيع، أدارتها رولا القيام وهانية شموط وقدمتها إيمان العمري، وجلسة حول دراسات التسعير والاقتصاد الدوائي، أدارتها رولا عياد ورنا الكايد وقدمتها رئيسة قسم التسعير في المؤسسة إيثار كريشان والهنوف رديني، وجلسة حول مستجدات التكافؤ الحيوي والإعفاء البيولوجي أدارتها عائشة سمحان وسوزان عبيد وقدمتها إيناس حجي.
واختتمت الورشة بجلسة ناقشت نتائج الاجتماعات والتوصيات، بمشاركة مديرة مديرية الدواء في المؤسسة ورنا ملكاوي، ورؤساء أقسام تسجيل الأدوية البيولوجية والأمصال والمطاعيم أحلام عبد العزيز، وتسجيل الأدوية الكيمائية شذى القرعان، وقسم التفتيش محمود القواسمي، أدارتها لينا عبادي وماجدة السايح وصفاء أبو غربية وسهى عبد الله.
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