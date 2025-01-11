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(خفر السواحل) تنفذ غدا وبعد غد تدريبات رماية بالذخيرة الحية في المياه الإقليمية

1/11/2025 2:36:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستنفذ تدريبات رماية بالذخيرة الحية في المياه الإقليمية جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب الى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي.
وأضافت أن المنطقة تبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 8ر2 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلا بحريا وعرض 11 ميلا بحريا.
وحذرت جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية ستمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.(النهاية)

ع ج ر / ط أ ب




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