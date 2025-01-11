(خفر السواحل) تنفذ غدا وبعد غد تدريبات رماية بالذخيرة الحية في المياه الإقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستنفذ تدريبات رماية بالذخيرة الحية في المياه الإقليمية جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب الى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي.
وأضافت أن المنطقة تبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 8ر2 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلا بحريا وعرض 11 ميلا بحريا.
وحذرت جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية ستمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.(النهاية)
ع ج ر / ط أ ب
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