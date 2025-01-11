Saturday, 11 January 2025 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(التعليم العالي) تتابع عن كثب أوضاع الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية

1/11/2025 2:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 1 (كونا) -- قالت وزارة التعليم العالي اليوم السبت إنها تتابع عن كثب أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مدينة (لوس أنجلوس) وضواحيها بالتنسيق المستمر مع المكتب الثقافي في المدينة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن متابعة الأوضاع تأتي بتوجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال في ظل الأحداث الأخيرة المتعلقة بالرياح القوية والحرائق التي تشهدها المنطقة.
وأكدت سلامة كافة الطلبة وعدم تعرضهم لأي صعوبات في ظل هذه الظروف خاصة أن أغلب الجامعات بعيدة عن مراكز الحرائق موضحة أنها على تواصل دائم مع المكاتب الثقافية للاطمئنان على سلامة الطلبة وضمان تقديم الإرشادات اللازمة وتوفير الدعم المطلوب لهم من خلال قنوات مفتوحة للتواصل على مدار الساعة.
ودعت الطلبة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية في مدينة (لوس أنجلوس) والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالرياح القوية والحرائق واتباع إجراءات السلامة الموصى بها من قبل السلطات الأمريكية المختصة.
كما دعتهم الى التواصل فورا مع المكتب الثقافي أو القنصلية الكويتية في المدينة في حال الحاجة لأي مساعدة عبر الارقام التالية +1 (310) 746-4789 للمكتب الثقافي في مدينة (لوس أنجلوس) و +1 (310) 556-0300 للقنصلية الكويتية في (لوس أنجلوس).
وأكدت الوزارة أنها تضع سلامة الطلبة الكويتيين في مقدمة أولوياتها وتوفير كافة السبل لضمان أمنهم وأنها ستواصل متابعة التطورات عن قرب للتأكد من توفير كل ما يلزم لضمان سلامتهم وراحتهم.(النهاية)

خ م ج / ط أ ب




MENAFN11012025000071011013ID1109079591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث