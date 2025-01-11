(التعليم العالي) تتابع عن كثب أوضاع الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 1 (كونا) -- قالت وزارة التعليم
العالي اليوم السبت إنها تتابع عن كثب أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مدينة (لوس أنجلوس) وضواحيها بالتنسيق المستمر مع المكتب الثقافي في المدينة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن متابعة الأوضاع تأتي بتوجيهات مباشرة من وزير
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال في ظل الأحداث الأخيرة المتعلقة بالرياح القوية والحرائق التي تشهدها المنطقة.
وأكدت سلامة كافة الطلبة وعدم تعرضهم لأي صعوبات في ظل هذه الظروف خاصة أن أغلب الجامعات
بعيدة عن مراكز الحرائق موضحة أنها على تواصل دائم مع المكاتب الثقافية للاطمئنان على سلامة الطلبة وضمان تقديم الإرشادات اللازمة وتوفير الدعم المطلوب لهم من خلال قنوات مفتوحة للتواصل على مدار الساعة.
ودعت الطلبة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية في مدينة (لوس أنجلوس) والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالرياح القوية والحرائق واتباع إجراءات السلامة الموصى بها من قبل السلطات الأمريكية المختصة.
كما دعتهم الى التواصل فورا مع المكتب الثقافي أو القنصلية الكويتية في المدينة في حال الحاجة لأي مساعدة عبر الارقام التالية +1 (310) 746-4789 للمكتب الثقافي في مدينة (لوس أنجلوس) و +1 (310) 556-0300 للقنصلية الكويتية في (لوس أنجلوس).
وأكدت الوزارة أنها تضع سلامة الطلبة الكويتيين في مقدمة أولوياتها وتوفير كافة السبل لضمان أمنهم وأنها ستواصل متابعة التطورات عن قرب للتأكد من توفير كل ما يلزم لضمان سلامتهم وراحتهم.(النهاية)
خ م ج / ط أ ب
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