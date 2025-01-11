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لجنة الشؤون السياسية البرلمانية الآسيوية تبحث في بغداد التطورات في فلسطين وسوريا

1/11/2025 2:36:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 11 - 1 (كونا) -- بحثت اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم السبت التطورات في فلسطين وسوريا وسبل دعم الدبلوماسية البرلمانية لاحلال السلام في المنطقة.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي في بيان أن اللجنة اجتمعت اليوم برعاية رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني وبحضور ممثلين عن 14 برلمانا من الدول الآسيوية الاعضاء.
وأعرب المشهداني في كلمة ألقيت بالنيابة عنه في الاجتماع عن قلقه إزاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط والذي وصفه بالخطير والحساس بسبب تجاهل المواثيق والأعراف الدولية وحق تقرير المصير وحق العيش بكرامة إضافة إلى انتهاك القوانين الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.
ووصف ما يحدث في فلسطين اليوم من مجازر وإبادة جماعية بالسابقة الخطيرة في العصر الحديث كما وصف الحرب في لبنان بالوحشية وحذر من توغل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية "لما قد يسببه من صراعات وحروب".
وأكد المشهداني أن بلاده تدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وتدعو لكبح عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليهما كما أنها تحرص على سلامة الأراضي السورية وحق تقرير المصير للشعب السوري ووحدة أراضيه.
بدوره قال الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي إن الجمعية تدين ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتعده جريمة من جرائم الحرب الدولية.
وتتواصل اجتماعات اللجنة السياسية في بغداد اليوم وغدا لبحث عدة ملفات منها انتخاب أعضاء المكتب ومناقشة مشاريع القرارات المطروحة وتقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية إضافة إلى عقد اجتماع لجنة فلسطين. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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