الدوري السعودي: (الهلال) يفوز على (العروبة) بخماسية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 11 - 1 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) على مضيفه (العروبة) بخماسية نظيفه وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب (جامعة الجوف) في مدينة (سكاكا) ضمن منافسات الجولة ال 14 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الهلال) أول أهداف المباراة عن طريق ضربة جزاء نفذها البرتغالي روبن نيفيز في الدقيقة 16 قبل أن يعزز المدافع علي البليهي النتيجة للهلال بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 48 وأضاف البرازيلي رينان لودي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 68 وتمكن البرازيلي الآخر ماركوس ليوناردو من تسجل الهدفين الرابع والخامس للهلال في الدقيقتين 75 و78.
وبهذا الفوز رفع (الهلال) رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة عن (الاتحاد) صاحب المركز الثاني والذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على (الفيحاء) في وقت لاحق من اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها. (النهاية)
ع ش / م م ج
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