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أبطال نادي الرياضات البحرية الكويتي يحرزون 6 كؤوس ببطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية

1/11/2025 2:36:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 11 - 1 (كونا) -- أحرز أبطال نادي الرياضات البحرية الكويتي 6 كؤوس في عدة فئات في الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية لموسم 2025 والتي أقيمت في إمارة دبي أمس الجمعة واليوم السبت.
وقال رئيس الوفد ومدير لجنة المحركات إبراهيم رمضان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد التتويج إن البطولة شهدت عودة البطل العالمي يوسف العبدالرزاق لمنصات التتويج حيث تمكن من تحقيق المركز الثالث في فئة كبار المحترفين (جي بي 1).
وأضاف رمضان أن فئة ال (جي بي 4) سبارك شهدت احتكار أبطال النادي لمنصة التتويج حيث حقق البطل العالمي فارس رمضان المركز الأول فيما حقق البطل فهد اليعقوب المركز الثاني وحقق البطل فواز المكيمي المركز الثالث.
وأشار إلى أن فئة (جي بي 2 سكي) شهدت أيضا تألق البطل العالمي فارس رمضان مجددا بتحقيقه للمركز الثاني أما في فئة الناشئين فقد حقق يوسف رمضان المركز الثالث. (النهاية)

س خ م / م م ج




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