أبطال نادي الرياضات البحرية الكويتي يحرزون 6 كؤوس ببطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
دبي - 11 - 1 (كونا) -- أحرز أبطال نادي الرياضات البحرية الكويتي 6 كؤوس في عدة فئات في الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية لموسم 2025 والتي أقيمت في إمارة دبي أمس الجمعة واليوم السبت.
وقال رئيس الوفد ومدير لجنة المحركات إبراهيم رمضان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد التتويج إن البطولة شهدت عودة البطل العالمي يوسف العبدالرزاق لمنصات التتويج حيث تمكن من تحقيق المركز الثالث في فئة كبار المحترفين (جي بي 1).
وأضاف رمضان أن فئة ال (جي بي 4) سبارك شهدت احتكار أبطال النادي لمنصة التتويج حيث حقق البطل العالمي فارس رمضان المركز الأول فيما حقق البطل فهد اليعقوب المركز الثاني وحقق البطل فواز المكيمي المركز الثالث.
وأشار إلى أن فئة (جي بي 2 سكي) شهدت أيضا تألق البطل العالمي فارس رمضان مجددا بتحقيقه للمركز الثاني أما في فئة الناشئين فقد حقق يوسف رمضان المركز الثالث. (النهاية)
س خ م / م م ج
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