ترشيح أولاف شولتس لقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان في الانتخابات المبكرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 11 - 1 (كونا) -- انتخب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني اليوم السبت المستشار الحالي أولاف شولتس لقيادة الحزب في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 23 فبراير المقبل.
وسيخوض شولتس الانتخابات مرشحا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار تأكيدا للقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للحزب في نهاية نوفمبر الماضي بعد نقاش استمر لأكثر من أربعة أسابيع حول اختيار الشخصية الأنسب لتمثيل الحزب في الانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا التطور بعد أن منح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في نهاية العام الماضي الضوء الأخضر لإجراء الانتخابات المبكرة وذلك إثر انهيار حكومة شولتس في بداية نوفمبر الماضي وسحب البرلمان الاتحادي الثقة من حكومته في بداية ديسمبر. (النهاية)
ع ن ج / ح م ف
MENAFN11012025000071011013ID1109079587
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.