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ترشيح أولاف شولتس لقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان في الانتخابات المبكرة

1/11/2025 2:35:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 11 - 1 (كونا) -- انتخب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني اليوم السبت المستشار الحالي أولاف شولتس لقيادة الحزب في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 23 فبراير المقبل.
وسيخوض شولتس الانتخابات مرشحا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار تأكيدا للقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للحزب في نهاية نوفمبر الماضي بعد نقاش استمر لأكثر من أربعة أسابيع حول اختيار الشخصية الأنسب لتمثيل الحزب في الانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا التطور بعد أن منح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في نهاية العام الماضي الضوء الأخضر لإجراء الانتخابات المبكرة وذلك إثر انهيار حكومة شولتس في بداية نوفمبر الماضي وسحب البرلمان الاتحادي الثقة من حكومته في بداية ديسمبر. (النهاية)

ع ن ج / ح م ف




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