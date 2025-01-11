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ميقاتي: لبنان وسوريا سيعززان تأمين الحدود

1/11/2025 10:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن لبنان وسوريا سيتعاونان في تأمين الحدود البرية ومتابعة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اجتمعا السبت، في قصر الشعب في دمشق.

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