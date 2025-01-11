حماس : الانتهاء من التصور النهائي لوقف إطلاق النار بغزة

حماس : الانتهاء من التصور النهائي لوقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
1/11/2025 10:10:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بأنه تم الانتهاء من التصور النهائي لوقف إطلاق النار بغزة .
ونقلا عن المصدر هناك ترتيبات في أوساط الوسطاء لإعلان التوصل للاتفاق.
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