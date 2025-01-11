عداؤو الأمن العام يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سيطر نشامى فريق الأمن العام للماراثونات، على المراكز الأولى بماراثون مصر الدولي في نسخته الـ32 الذي اختتمت منافساته اليوم السبت في مدينة الأقصر.



وشارك الأمن العام بفريق مكون من 4 عدائين و عدائتين في الماراثون الذي يعد أقدم في أفريقيا والشرق الأوسط، ويقام وسط المعابد والتماثيل الفرعونية ويمتاز بطبيعته الصحراوية .



وحصد العداء أحمد محيسن المركز الأول في سباق 22 كيلومترا بزمن قدره ساعة و 15دقيقة.



وتوج العداء سعد سلامة بالمركز الأول في سباق 12كيلومترا بزمن قدره 39دقيقة، فيما ظفر زميله العداء أحمد سمور بالمركز الأول ضمن سباق 5 كيلومترات بزمن قدره 17 دقيقة.



وتوجت العداءة إسراء الجبارات بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات بزمن قدره 22 دقيقة و30 ثانية، وحققت العداءة ناهدة البوات المركز الثاني بسباق 12 كيلومترا بزمن قدره 50 دقيقة.



وحقق العداء محمد فايز المركز الثالث في سباق 42 كيلومترا بزمن قدره ساعتان و30 دقيقة.