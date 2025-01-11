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%29 نسبة ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي

1/11/2025 10:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي بنسبة 29% عن العام الذي سبقه، ليصل إلى 52849 مركبة، مقارنة مع 41048 مركبة في عام 2023، بحسب بيانات المناطق الحرة العامة.


وأظهرت البيانات نمو عدد المركبات الهجينة (الهايبرد) التي دخلت الأردن خلال فترة المقارنة، بنسبة 8% ليصل إلى 24760 مركبة.


فيما تراجع عدد مركبات البنزين خلال عام 2024 بنسبة 3% في المئة عن عام 2023 ليصل إلى 34161 مركبة.

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