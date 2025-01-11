%29 نسبة ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي بنسبة 29% عن العام الذي سبقه، ليصل إلى 52849 مركبة، مقارنة مع 41048 مركبة في عام 2023، بحسب بيانات المناطق الحرة العامة.
وأظهرت البيانات نمو عدد المركبات الهجينة (الهايبرد) التي دخلت الأردن خلال فترة المقارنة، بنسبة 8% ليصل إلى 24760 مركبة.
فيما تراجع عدد مركبات البنزين خلال عام 2024 بنسبة 3% في المئة عن عام 2023 ليصل إلى 34161 مركبة.
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