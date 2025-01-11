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منخفضات جوية باردة جداً قادمة الى الاردن وهذه فرص تساقط الثلوج

1/11/2025 9:03:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري بأن هناك مؤشرات لعودة المنخفضات الجوية الباردة والباردة جدا وربما القطبية إلى المملكة مع نهاية الأسبوع القادم وتستمر هذه المنخفضات على فترات حتى نهاية الشهر الحالي على أقل تقدير
وأضاف عقل انه من الصعب الان تحديد ماهية هذه المنخفضات الجوية لبعد الفترة الزمنية وما اذا كانت ستجلب الثلوج إلى المملكة او لا وأضاف ان الصورة ستكون أوضح خلال 78 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى ، وسنوافيكم بالتفاصيل عبر موقع الوكيل الاخباري .








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