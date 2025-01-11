إعلان محمية العقبة البحرية ضمن القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تسلمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، شهادة انضمام محمية العقبة البحرية إلى قائمة الاتحاد الخضراء للمحميات الطبيعية في العالم.
وجاء هذا الإعلان بعد عملية تقييم مكثفة لمحمية العقبة البحرية نفذها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة استغرقت 6 أشهر خلال العام الماضي، بناء على عدة معايير تتعلق بالحوكمة الجيدة، وسلامة التصميم والتخطيط، وفعالية الإدارة، وجودة مخرجات برامج صون الطبيعة.
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