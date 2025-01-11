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إعلان محمية العقبة البحرية ضمن القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية

1/11/2025 9:03:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، شهادة انضمام محمية العقبة البحرية إلى قائمة الاتحاد الخضراء للمحميات الطبيعية في العالم.


وجاء هذا الإعلان بعد عملية تقييم مكثفة لمحمية العقبة البحرية نفذها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة استغرقت 6 أشهر خلال العام الماضي، بناء على عدة معايير تتعلق بالحوكمة الجيدة، وسلامة التصميم والتخطيط، وفعالية الإدارة، وجودة مخرجات برامج صون الطبيعة.

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