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نموذجية اليرموك تشارك بمسابقة علماء الغد الدولية

1/11/2025 9:03:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشارك فريق من طلبة المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك، بمسابقة علماء الغد بالعاصمة الإيرلندية دبلن، بمشاركة مدارس عربية ودولية.


وأكد مدير عام المدرسة الدكتور أسامة العمري، أن المشاركة بالمسابقة الدولية، تأتي في سياق حرص واهتمام الجامعة بتوفير الفرص أمام الطلبة للمشاركة بفعاليات ومسابقات إبداعية، لأهميتها في تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم العلمية.

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