نموذجية اليرموك تشارك بمسابقة علماء الغد الدولية
التاريخ
1/11/2025 9:03:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يشارك فريق من طلبة المدرسة
النموذجية لجامعة اليرموك، بمسابقة علماء الغد بالعاصمة الإيرلندية دبلن، بمشاركة مدارس
عربية ودولية.
وأكد مدير عام المدرسة الدكتور أسامة العمري، أن المشاركة بالمسابقة الدولية، تأتي في سياق حرص واهتمام الجامعة بتوفير الفرص أمام الطلبة للمشاركة بفعاليات ومسابقات إبداعية، لأهميتها في تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم العلمية.
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