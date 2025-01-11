بوليتيكو: بعد تهديدات ترامب رئيس بنما قد يلجأ إلى مجلس الأمن الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قد يقرر رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم يتوقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد عن الضغط على البلاد بشأن قضية قناة بنما.أفادت بذلك صحيفة بوليتيكو، ونقلت عن الرئيس البنمي السابق إرنستو بيريز بالاداريس، قوله أن مولينو أخبره بذلك يوم الأربعاء الماضي، وأكد له أنه إذا استمر ترامب في تهديد بلاده، فقد يدفعه ذلك إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي (في 2025 -2026، ستصبح بنما عضوا غير دائم في المجلس).وذكر رئيس بنما السابق في مقابلة مع الصحيفة، أن مولينو ينتظر تنصيب ترامب ليقوم بعد ذلك بتقييم التطورات الإضافية في الوضع.



وأضاف بالاداريس: "قال مولينو إنه سيتخذ إجراءات أخرى بعد 20 يناير إذا أصر ترامب على مواصلة طرح هذه القضية".



ووفقا للصحيفة، جاءت تعليقات مولينو ردا على كلام ترامب، الذي رفض تقديم أي ضمانات بأنه لن يستخدم القوة العسكرية لاستعادة السيطرة على قناة بنما وضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك، إلى الولايات المتحدة.



قبل عدة أيام، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب في حديث مع الصحفيين في واشنطن، أنه لن يسمح للصين بإدارة قناة بنما.



وقال ترامب: "لقد أعطوها لهم مقابل دولار واحد، والآن يطلبون المزيد من المال من السفن الأمريكية. نحن لن نسمح بحدوث ذلك. الصين تدير قناة بنما، لن نسمح بحدوث ذلك".



وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي، بأنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.



وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان "بادرة تعاون" وليس تنازلا لصالح دول أخرى.

RT