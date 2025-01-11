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لردع ترامب .. الدانمارك تضاعف دوريات زلاجات الكلاب في غرينلاند

1/11/2025 8:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام في الدنمارك أن الحكومة اقترحت شراء سفينتين جديدتين لإجراء مهام تفتيشية في القطب الشمالي وزيادة دوريات الزلاجات التي تجرها الكلاب من أجل تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجزيرة نصب عينيه.
وذكرت هيئة البث العامة في الدنمارك "دي. آر" وقناة "تي. في. 2" أمس الجمعة أن الحكومة الدنماركية اقترحت أيضاً تطوير مطار كانغرلوسواك، وهو قاعدة عسكرية أميركية سابقة في غرب غرينلاند، لاستيعاب طائرات مقاتلة من طراز إف-35.
وخصصت الدنمارك بالفعل 400 مليون دولار لنشر طائرات مسيرة بعيدة المدى في القطب الشمالي وشمال الأطلسي.
وعبّر ترامب هذا الأسبوع عن أمله مجدداً في السيطرة على غرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة في القطب الشمالي تابعة للدنمارك لكن الرئيس الأميركي المنتخب يعتبرها مهمة للأمن الأميركي.
ورغم أن الدنمارك مسؤولة عن أمن غرينلاند والدفاع عنها، فإن لديها قدرات عسكرية محدودة في الجزيرة. وتشمل هذه القدرات في الوقت الراهن أربع سفن قديمة لأغراض التفتيش وطائرة استطلاع من طراز تشالنجر و12 زلاجة تجرها كلاب.
في سياق متصل، قال رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيجيدي، أمس الجمعة، إن سكان الإقليم الواقع بالقطب الشمالي والغني بالمعادن لا يريدون أن يكونوا أميركيين، مشيراً إلى أنه مع ذلك يتفهم اهتمام ترامب بالجزيرة، نظراً لموقعها الاستراتيجي وأنه منفتح على مزيد من التعاون مع واشنطن.
وجاءت تعليقات إيجيدي، بعد إعلان ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لن يستبعد استخدام القوة أو الضغط الاقتصادي من أجل جعل غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة.
واعترف إيجيدي بأن غرينلاند جزء من قارة أميركا الشمالية و"مكان يراه الأميركيون جزءًا من عالمهم". وأضاف أنه لم يتحدث مع ترامب، لكنه منفتح على المناقشات حول ما "يوحدنا".
يذكر أن إيجيدي كان يدعو إلى استقلال غرينلاند ويصور الدنمارك على أنها قوة استعمارية ويقول إنها لم تعامل السكان الأصليين من عرقية الإنويت (الإسكيمو) بشكل جيد دائماً.
وقال إيجيدي في مؤتمر صحافي وبجانبه رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن في كوبنهاغن يوم الجمعة: "غرينلاند لشعب غرينلاند. لا نريد أن نكون دنماركيين، ولا نريد أن نكون أميركيين. نريد أن نكون غرينلانديين".
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