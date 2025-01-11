الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة شيفتشينكو الواقعة في دونيتسك، مكبدة العدو خسائر في منطقة مسؤوليتها بلغت نحو 535 جنديا خلال آخر يوم.
وذكرت الدفاع الروسية أن الوزير أندريه بيلاوسوف هنأ اللواء 74 للمشاة الآلي الحرس المنفصل قيادة وأفرادا على تحرير شيفتشينكو.
وحسب بيانات التقرير اليومي للدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي وصل إلى نحو 1400 عسكري.
RT
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