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الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك

1/11/2025 8:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة شيفتشينكو الواقعة في دونيتسك، مكبدة العدو خسائر في منطقة مسؤوليتها بلغت نحو 535 جنديا خلال آخر يوم.
وذكرت الدفاع الروسية أن الوزير أندريه بيلاوسوف هنأ اللواء 74 للمشاة الآلي الحرس المنفصل قيادة وأفرادا على تحرير شيفتشينكو.


وحسب بيانات التقرير اليومي للدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي وصل إلى نحو 1400 عسكري.

RT

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