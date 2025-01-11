اليابان.. اعتقال طالبة أجنبية بتهمة الاعتداء على زملائها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الشرطة اليابانية اليوم السبت أن طواقمها ألقت القبض على طالبة، يشتبه في تنفيذها هجوما بمطرقة في حرم جامعة
هوسي بمدينة تاما أمس الجمعة أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
ووفقا لوسائل إعلام يابانية فقداعتقلت طواقم الشرطة في طوكيو طالبة كورية جنوبية تبلغ من العمر 22 عاما الجمعة للاشتباه في اعتدائها على 8 أشخاص بمطرقة.
وتشير التقارير إلى أن طالبة علم الاجتماع الكورية اعتدت على زملائها حوالي الساعة 3:40 مساء يوم الجمعة خلال فصل دراسي ضم 150 طالبا كانوا يحضرون درسا في الاقتصاد.
وبحسب مسؤول في الشرطة فقد تعرض 5 طلاب و3 طالبات لضربات متفاوتة شملت الرأس والأطراف، بمطرقة معدنية يبلغ طولها حوالي 30 سنتم ووزنها حوالي 360 جراما.
وأضاف المتحدث أن الفتاة أقرت بأنها أخذت المطرقة من فصل دراسي آخر ووضعتها في جيب سترتها، صباح يوم الحادث، وتعتقد السلطات أن الهجوم كان متعمدا.
وتشير تقارير الشرطة إلى أن المشتبه بها نهضت خلال الدرس بشكل مفاجئ بعد نحو 10 دقائق من بدء الفصل، ثم سارت نحو الجزء الخلفي من الغرفة وضربت طالبين كانا يجلسان في الصف الأخير بالمطرقة، إلى جانب ستة طلاب آخرين.
وقالت الشرطة إن المشتبه بها أخبرت المحققين أنها تعرضت للتنمر بشكل يومي وكان ينظر إليها بازدراء واعتقدت أن الطريقة الوحيدة لحل الموقف هي ضرب الطلاب في الفصل.
روسيا اليوم
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