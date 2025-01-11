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اليابان.. اعتقال طالبة أجنبية بتهمة الاعتداء على زملائها

1/11/2025 8:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة اليابانية اليوم السبت أن طواقمها ألقت القبض على طالبة، يشتبه في تنفيذها هجوما بمطرقة في حرم جامعة هوسي بمدينة تاما أمس الجمعة أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
ووفقا لوسائل إعلام يابانية فقداعتقلت طواقم الشرطة في طوكيو طالبة كورية جنوبية تبلغ من العمر 22 عاما الجمعة للاشتباه في اعتدائها على 8 أشخاص بمطرقة.
وتشير التقارير إلى أن طالبة علم الاجتماع الكورية اعتدت على زملائها حوالي الساعة 3:40 مساء يوم الجمعة خلال فصل دراسي ضم 150 طالبا كانوا يحضرون درسا في الاقتصاد.
وبحسب مسؤول في الشرطة فقد تعرض 5 طلاب و3 طالبات لضربات متفاوتة شملت الرأس والأطراف، بمطرقة معدنية يبلغ طولها حوالي 30 سنتم ووزنها حوالي 360 جراما.
وأضاف المتحدث أن الفتاة أقرت بأنها أخذت المطرقة من فصل دراسي آخر ووضعتها في جيب سترتها، صباح يوم الحادث، وتعتقد السلطات أن الهجوم كان متعمدا.
وتشير تقارير الشرطة إلى أن المشتبه بها نهضت خلال الدرس بشكل مفاجئ بعد نحو 10 دقائق من بدء الفصل، ثم سارت نحو الجزء الخلفي من الغرفة وضربت طالبين كانا يجلسان في الصف الأخير بالمطرقة، إلى جانب ستة طلاب آخرين.
وقالت الشرطة إن المشتبه بها أخبرت المحققين أنها تعرضت للتنمر بشكل يومي وكان ينظر إليها بازدراء واعتقدت أن الطريقة الوحيدة لحل الموقف هي ضرب الطلاب في الفصل.
روسيا اليوم








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