الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثماني شركات صينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية مشاركة في بناء ونقل وحدات لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي التابع لشركة نوفاتيك الروسية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "للضغط على مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي، والذي يخضع لعقوبات أمريكية، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف العديد من الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها، بما في ذلك الشركات المصنعة ومشغلي السفن المشاركة في وحدات المشروع في إطار برنامج تسويق الغاز الطبيعي".وأشارت إلى أن "قائمة العقوبات تشمل ثماني شركات تابعة لشركة Novatek China Holdings Co Ltd، وتشارك في تنفيذ برنامج مبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع أركتيك للغاز 2".



ويتضمن مشروع "أركتيك إل إن جي 2" بناء ثلاثة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة 6.6 مليون طن سنويا، وتم إنتاج أول كمية من الغاز المسال في شهر ديسمبر، فيما لم تتوفر معلومات حتى الآن عن بدء عمليات التسليم التجارية.



وتحاول الولايات المتحدة بشتى السبل عرقلة تنفيذ المشروع الروسي الضخم في الدائرة القطبية الشمالية، فيما حاجة الاقتصاد العالمي للغاز ترسم للمشروع آفاقا واعدة.

RT