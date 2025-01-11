السودان.. تحذيرات من نشاط تكتوني بسدي الروصيرص والنهضة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان إن عمليات الرصد الزلزالي في المنطقة المحيطة بسد الروصيرص بالبلاد وسد النهضة بإثيوبيا أظهرت وجود نشاط تكتوني في المنطقة.وخلال 10 دقائق ضرب إثيوبيا زلزالان عنيفان، الزلزال الأول بقوة 4.9 على بعد 23 كيلومترا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.. والثاني بقوة 4.6 وقع بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق قدره 10 كيلومترات.



وتوقعت هيئة الأبحاث الجيولوجية في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، أمس الجمعة، بأن يكون للنشاط التكتوني بمنطقة سدي النهضة والروصيرص انعكاسات على المنطقة حال حدوث هزات متوسطة أو قوية وذلك للعدد الكثيف للهزات الأرضية المسجلة في بحيرة السد خلال فترة الرصد. (رغم إدعاء سابق بأن المنطقة غير نشطة تكتونيا).



ويبعد سد النهضة الإثيوبي أكثر من 20 كيلومترا من الحدود السودانية وحوالي 100 كيلومتر من سد الروصيرص داخل السودان.



ويمر الفالق الإفريقي بشرق إثيوبيا على بعد 500 كيلومتر شرقي أديس أبابا، وعلى بعد أكثر من 1000 كيلومتر شرق سد النهضة.



وأوضحت هيئة الأبحاث في بيانها أن وجود النشاط الزلزالي ببحيرة سد الروصيرص يتماشى مع فرضية السلوك التكتوني الزلزالي للمنطقة وهو مايعرف بالزلزال الناتج عن الخزانات ( Induced Reservoir Seismicity_IRC ) إذ تؤدي البحيرات الصناعية إلى تغييرات في البيئة التكتونية، ونظم الفوالق في المنطقة، كما تساعد في تغيير الضغط داخل المياه الجوفية.



وأكدت هيئة الأبحاث الجيولوجية حدوث هزة أرضية منتصف ليلة الثلاثاء الماضية حول سد الروصيرص من دون أن تحدد قوتها بشكل دقيق، و ذكرت أنه شعر بالهزة سكان مدينتي الروصيرص والدمازين في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرق البلاد.



ونوهت الهيئة إلى أن "قوات الدعم السريع" "دمرت مركز الشبكة السودانية لرصد الزلازل بالخرطوم ونهبت عددا من محطات الرصد بالولايات".

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