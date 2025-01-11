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جريمة مروعة تهز مدينة في ليبيا

1/11/2025 8:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأمنية في ليبيا توقيف امرأة أقدمت على قتل زوجها رميا بالرصاص في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس.
وأوضحت مديرية أمن ترهونة أن الجريمة وقعت بعد أن استعارت الجانية، المولودة عام 1977 وتعمل ربة منزل، سلاحا ناريا من جارتها لتنفيذ فعلتها.


ووفق بيان المديرية، استخدمت المرأة بندقية من نوع "كلاشنكوف" تعود إلى زوج الجارة، وهو عسكري متقاعد. وبذلك، تواجه الجارة اتهامات بالتورط في الحادثة لتسهيل وصول السلاح المستخدم.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الجريمة يعود إلى خلافات زوجية، بعدما أقدم الزوج على الزواج من امرأة أخرى دون موافقة زوجته الأولى.


وعقب الحادثة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات وألقت القبض على الجانية وجارتها، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

RT

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