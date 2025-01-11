Saturday, 11 January 2025 02:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية في جنوب الولايات المتحدة

1/11/2025 8:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن /PNN-
أُلغيت أكثر من 3 آلاف رحلة جوية، وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى بسبب عاصفة شتوية في جنوب الولايات المتحدة، وفقًا لشركات طيران وموقع "فلايت أوير".

وأشارت شركة "دلتا إيرلاينز" في بيان، إلى أن "ظروفًا جوية شتوية أسوأ مما كان متوقعا في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي، في جورجيا، أدت إلى إغلاق كل المدارج الخمسة لأكثر من ساعتين، صباح الجمعة".

وألغت "دلتا" حوالي 1100 رحلة جوية عبر شبكتها، بسبب "أمطار متجمدة هطلت طوال اليوم وفي وقت مبكر من المساء، ما أدى إلى تحويل رحلات".

كما اضطرت إحدى طائرات خطوط "دلتا" الجوية إلى إلغاء إقلاعها، بسبب مشكلة في المحرك، في مطار أتلانتا أيضًا.

وأُجلي أكثر من 200 من الركاب وطاقم طائرة "بوينغ 757-300"، المتجهة إلى مينيابوليس (الرحلة 2668)، عبر مزالق الطوارئ، وفقًا لبيان لشركة الطيران نقلته الصحافة الأميركية. ولا يزال التحقيق جاريًا.

كما تأثر مطارا "دالاس فورت وورث" (تكساس) و"شارلوت دوغلاس" (كارولاينا الشمالية) بسوء الأحوال الجوية، وتم إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية من هذين المطارين وإليهما.

وشهدت الولايات المتحدة عاصفة شتوية في بداية الأسبوع، اجتاحت وسط البلاد وشرقها، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض الأماكن، وبقي عشرات الآلاف من الناس بلا كهرباء.

ــــــ

MENAFN11012025000205011050ID1109079146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث