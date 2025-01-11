تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية في جنوب الولايات المتحدة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن /PNN-أُلغيت أكثر من 3 آلاف رحلة جوية، وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى بسبب عاصفة شتوية في جنوب الولايات المتحدة، وفقًا لشركات وموقع "فلايت أوير".

وأشارت شركة "دلتا إيرلاينز" في بيان، إلى أن "ظروفًا جوية شتوية أسوأ مما كان متوقعا في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي، في جورجيا، أدت إلى إغلاق كل المدارج الخمسة لأكثر من ساعتين، صباح الجمعة".

وألغت "دلتا" حوالي 1100 رحلة جوية عبر شبكتها، بسبب "أمطار متجمدة هطلت طوال اليوم وفي وقت مبكر من المساء، ما أدى إلى تحويل رحلات".

كما اضطرت إحدى طائرات خطوط "دلتا" الجوية إلى إلغاء إقلاعها، بسبب مشكلة في المحرك، في مطار أتلانتا أيضًا.

وأُجلي أكثر من 200 من الركاب وطاقم طائرة "بوينغ 757-300"، المتجهة إلى مينيابوليس (الرحلة 2668)، عبر مزالق الطوارئ، وفقًا لبيان لشركة الطيران نقلته الصحافة الأميركية. ولا يزال التحقيق جاريًا.

كما تأثر مطارا "دالاس فورت وورث" (تكساس) و"شارلوت دوغلاس" (كارولاينا الشمالية) بسوء الأحوال الجوية، وتم إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية من هذين المطارين وإليهما.

وشهدت الولايات المتحدة عاصفة شتوية في بداية الأسبوع، اجتاحت وسط البلاد وشرقها، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض الأماكن، وبقي عشرات الآلاف من الناس بلا كهرباء.

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