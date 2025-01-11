تقدم حذر بالمفاوضات.. نتنياهو يميل للسماح لرئيس الموساد التوجه لقطر

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب/PNN- اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان نتنياهو
يميل للسماح لرئيس الموساد بالسفر إلى الدوحة إثر "تقدّم حذر" في المفاوضات.
وافادت ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتخذ قرارًا نهائيًا خلال ساعات من أجل إيفاد رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى قطر لاستئناف مباحثات صفقة التبادل.
في حين، اكد مسؤول إسرائيلي رفيع انه خلال الساعات القليلة الماضية حصل تقدم في مفاوضات صفقة التبادل.
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في القدس اليوم مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.
وبحسب موقع "واينت" العبري فإن مسؤول بحماس قال لقناة "الشرق" السعودية إن "مرونة المنظمة فاجأت الوفد الإسرائيلي في المفاوضات في قطر".
وأشار إلى أن "حماس وافقت على تقديم قائمة الاسرى الأحياء في المرحلة الأولى، وإضافة 11 اسيرا إلى طلب إسرائيل الجديد".
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