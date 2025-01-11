تقدم حذر بالمفاوضات.. نتنياهو يميل للسماح لرئيس الموساد التوجه لقطر

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب/PNN- اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان يميل للسماح لرئيس الموساد بالسفر إلى الدوحة إثر "تقدّم حذر" في المفاوضات.

وافادت ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتخذ قرارًا نهائيًا خلال ساعات من أجل إيفاد رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى قطر لاستئناف مباحثات التبادل.

في حين، اكد مسؤول إسرائيلي رفيع انه خلال الساعات القليلة الماضية حصل تقدم في مفاوضات صفقة التبادل.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في القدس اليوم مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد إلى الشرق الأوسط.

وبحسب موقع "واينت" العبري فإن مسؤول بحماس قال لقناة "الشرق" السعودية إن "مرونة المنظمة فاجأت الوفد الإسرائيلي في المفاوضات في قطر".

وأشار إلى أن "حماس وافقت على تقديم قائمة الاسرى الأحياء في المرحلة الأولى، وإضافة 11 اسيرا إلى طلب إسرائيل الجديد".