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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير

1/11/2025 7:04:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس /PNN-
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أعاق مرور مركبات المواطنين عبر الحاجز، ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.

ويشهد الحاجز الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويعد منفذا أساسيا إلى الأغوار، منذ أشهر تشديدا وتفتيشا للمركبات، وإجراءات مشددة.

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