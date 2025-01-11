الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس /PNN-
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أعاق مرور مركبات المواطنين عبر الحاجز، ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.
ويشهد الحاجز الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويعد منفذا أساسيا إلى الأغوار، منذ أشهر تشديدا وتفتيشا للمركبات، وإجراءات مشددة.
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