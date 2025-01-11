إعلام عبري: آلاف الذخائر الإسرائيلية لم تنفجر في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب/PNN- أفاد تقرير عبري اليوم السبت، بأن آلاف الذخائر التي أسقطتها المقاتلات الإسرائيلية عل قطاع غزة لم تنفجر، مشيرا إلى أن عناصر حماس تستخدم هذه الذخائر في تصنيع
العبوات الناسفة.
وقالت صحيفة "معاريف" نقلا عن ضباط كبار بجيش الاحتلال إن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو التابع للجيش في قطاع غزة لم تنفجر وبعضها يزن طنا وأكثر.
وقال الضباط الكبار بالجيش وفق الصحيفة إن حركة حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة.
ويقوم مقاتلو حماس في قطاع غزة، بإعادة تدوير الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة التي يتم العثور عليها، وتحويلها إلى عبوات متفجرة محلية الصنع.
وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تحدثت في وقت سابق عن كمية هائلة من القنابل التي لم تنفجر ولا تزال مدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن خبراء إزالة الألغام التابعين للوكالات الدولية يستعدون لمواجهة كارثة وشيكة، حيث أن "واحدة من كل 10 قنابل من الأسلحة التقليدية لا تنفجر عادة"
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