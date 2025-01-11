إعلام عبري: آلاف الذخائر الإسرائيلية لم تنفجر في غزة

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب/PNN- أفاد تقرير عبري اليوم السبت، بأن آلاف الذخائر التي أسقطتها المقاتلات الإسرائيلية عل قطاع غزة لم تنفجر، مشيرا إلى أن عناصر حماس تستخدم هذه الذخائر في العبوات الناسفة.

وقالت صحيفة "معاريف" نقلا عن ضباط كبار بجيش الاحتلال إن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو التابع للجيش في قطاع غزة لم تنفجر وبعضها يزن طنا وأكثر.

وقال الضباط الكبار بالجيش وفق الصحيفة إن حركة حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة.

ويقوم مقاتلو حماس في قطاع غزة، بإعادة تدوير الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة التي يتم العثور عليها، وتحويلها إلى عبوات متفجرة محلية الصنع.

وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تحدثت في وقت سابق عن كمية هائلة من القنابل التي لم تنفجر ولا تزال مدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن خبراء إزالة الألغام التابعين للوكالات الدولية يستعدون لمواجهة كارثة وشيكة، حيث أن "واحدة من كل 10 قنابل من الأسلحة التقليدية لا تنفجر عادة"