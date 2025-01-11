الارصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة
التاريخ
1/11/2025 7:04:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية المواطنين خلال الساعات القادمة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار.
ووفق الارصاد يستمر الطقس مساء اليوم باردًا مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وفرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في أقصى شمال المملكة.
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