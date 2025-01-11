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الارصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

1/11/2025 7:04:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية المواطنين خلال الساعات القادمة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار.

ووفق الارصاد يستمر الطقس مساء اليوم باردًا مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وفرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في أقصى شمال المملكة.

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