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جوزيف عون: وجهتي الأولى خارجياً ستكون السعودية

1/11/2025 7:04:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، اليوم السبت، إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.
وقالت الرئاسة في بيان، إن عون تلقى اتصال تهنئة من ولي العهد السعودي، الذي وجه له دعوة لزيارة بلاده.
ونقلت عن عون شكره على الدعوة مؤكداً أن السعودية "ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية، إيماناً بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيداً على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".
وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، تناول الحديث بين الأمير محمد بن سلمان وجوزيف عون، آخر المستجدات، وسبل تعزيز العلاقة الفريدة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان.
وانتُخب جوزيف عون، الذي كان قائداً للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية، الخميس، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعانيها البلاد.
وأتاح تراجع نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة، لا سيما حزب الله، انتخاب رئيس قوي للبنان يتمتّع بدعم المجتمع الدولي، كما يرى محللون.
وأكد الرئيس الجديد في خطاب أدائه القسم إثر انتخابه، الخميس، في البرلمان "بدء مرحلة جديدة للبنان"، مشيراً إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية للبلد الذي يخرج من حرب دامية بين حزب الله وإسرائيل.
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