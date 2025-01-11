جوزيف عون: وجهتي الأولى خارجياً ستكون السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، اليوم السبت، إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.
وقالت الرئاسة في بيان، إن عون تلقى اتصال تهنئة من ولي العهد السعودي، الذي وجه له دعوة لزيارة بلاده.
ونقلت عن عون شكره على الدعوة مؤكداً أن السعودية "ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية، إيماناً بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيداً على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".
وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، تناول الحديث بين الأمير محمد بن سلمان وجوزيف عون، آخر المستجدات، وسبل تعزيز العلاقة الفريدة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان.
وانتُخب جوزيف عون، الذي كان قائداً للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية، الخميس، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعانيها البلاد.
وأتاح تراجع نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة، لا سيما حزب الله، انتخاب رئيس قوي للبنان يتمتّع بدعم المجتمع الدولي، كما يرى محللون.
وأكد الرئيس الجديد في خطاب أدائه القسم إثر انتخابه، الخميس، في البرلمان "بدء مرحلة جديدة للبنان"، مشيراً إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية للبلد الذي يخرج من حرب دامية بين حزب الله وإسرائيل.
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