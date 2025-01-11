Saturday, 11 January 2025 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجراء 133 ألف فحص مخبري في المواصفات والمقاييس

1/11/2025 7:04:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أنها أجرت خلال العام الماضي 133 ألف فحص مخبريّ للعديد من المنتجات الكيماوية والغذائية والهندسية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الخاصة بها.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير أن المؤسسة تمتلك أجهزة فحص متطورة لفحص العديد من المنتجات التي يتم طرحها في الأسواق مثل أجهزة فحص كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الإنارة، وأجهزة التحقق من أدوات القياس مثل عدّادات المياه والكهرباء وعدادات التاكسي وأجهزة الضغط والحرارة الطبيّة وأدوات قياس ضغط الإطارات بهدف التأكد من صحّة قراءاتها ودقّة القياس، هذا بالإضافة إلى الفحوصات التي تتم على المنتجات الغذائية والكيماوية المختلفة، مؤكدة على موثوقية نتائج الفحص والقياس من خلال الحصول على الاعتماد لهذه الفحوصات.
وأكدت الزّهير إلى أنّ المؤسسة تحرص عند إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية على مواكبة التطوّرات العلمية المتسارعة وتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والتجاري وبما يضمن جودة وسلامة المنتجات، وقد أصدرت المؤسسة 96 مواصفة قياسية وقاعدة فنيّة أردنيّة في القطاع الكيماويّ وقطاع الصّناعات الهندسيّة و قطاع المنتجات الغذائيّة، مؤكدة على حرص المؤسسة على دعم الصناعات عالية القيمة التي تعدّ واحدة من أبرز محرّكات النّموّ لتنفيذ رؤية التّحديث الاقتصاديّ.
وأشارت الزّهير إلى أهميّة الحصول على شهادات مطابقة للمنتجات لتسهيل التبادل التّجاريّ وانسيابية مرور السّلع عبر الحدود، منوّهة إلى جهود المؤسسة في هذا المجال من خلال استمرارية الاعتراف بمديرية شهادات المطابقة كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات عبر منصة سابر وتوسيع مجال الاعتراف بإضافة خمس لوائح جديدة، واستمرارية الحصول على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد الألمانية DAkkS ومن وحدة الاعتماد الأردنية JAS-AU ومن مركز الامارات العالمي للاعتماد EIAC في عدد من المجالات، هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع عدة دول مثل توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الإسلامي السنغافوري بشأن الاعتراف بشهادات الحلال، والسير بإجراءات تفعيل مذكرة التفاهم مع الجانب العراقي، وقد منحت المؤسسة 737 شهادة مطابقة لعدة منتجات، و101 شهادة حلال لمنتجات غذائية لتحقيقها متطلبات الشريعة الإسلامية.
وبينت الزهير، أن المؤسسة أيضاً تمنح علامة الجودة الأردنيّة التي تشير إلى أن المنتج يمتاز بجودة عالية ويلبّي اشتراطات أعلى من متطلّبات المواصفة القياسيّة الخاصّة به، مما يمنحه أفضليّة وتنافسيّة اعلى في الأسواق، مشيرةً إلى أن المؤسسة منحت علامة الجودة الأردنية لـ 141 منتجاً لـ 56 منشأة خلال العام المنصرم.
وأضافت أنّ المؤسسة تحققت خلال العام الماضي من صحّة 214 شهادة للمنتجات العضويّة إلى جانب الاستمرار في منح وتجديد شهادات الممارسات الزّراعيّة الجيّدة (GLOBAL G.A.P) للمزارع بغية الوصول إلى إنتاج زراعي آمن ومستدام منافس في الأسواق الخارجية.









MENAFN11012025000208011052ID1109079098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث