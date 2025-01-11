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غرفة تجارة عمّان: توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية

1/11/2025 7:04:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، السبت، إنه تم توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية.


وأشار الحاج توفيق إلى أنه سيتم تعميم الرسوم الجديدة على هذه المعابر الأحد.

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