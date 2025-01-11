غرفة تجارة عمّان: توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية
التاريخ
1/11/2025 7:04:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، السبت، إنه تم توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية.
وأشار الحاج توفيق إلى أنه سيتم تعميم الرسوم الجديدة على هذه المعابر الأحد.
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