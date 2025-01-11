46,537 شهيدا و109,571 مصابا في غزة منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,537 شهيدا، و109,571 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر الطبية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و193 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفا
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