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46,537 شهيدا و109,571 مصابا في غزة منذ بدء العدوان

1/11/2025 7:04:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,537 شهيدا، و109,571 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر الطبية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و193 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفا









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