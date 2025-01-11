وزيرة الصحة تستقبل سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة
الصحة، سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتورة لولوة شويطر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الصحة بالسفير دولة قطر، منوهةً بعمق علاقات التعاون والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكدةً أهمية مواصلة تعزيز وتنمية التعاون والشراكات القائمة بينهم في مختلف المجالات، لا سيما في الجانب الصحي، وذلك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تطوير التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين خلال المراحل المقبلة، وذلك بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بسبل تحقيق وتنفيذ الأهداف الصحية والتنموية والتطلعات المنشودة، في ظل منظومة العمل الخليجي المشترك.
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