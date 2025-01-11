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زوجة أسير إسرائيلي بغزة توجه رسالة للمقاومة بالعربية

1/11/2025 6:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت شارون كونيو، زوجة الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة دافيد كونيو، أمس الجمعة، رسالة باللغة العربية إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تناشدهم فيها للحصول على تسجيل فيديو يظهر وضع زوجها.
وقالت شارون في رسالتها "اسمي شارون كونيو، وزوجي دافيد كونيو في غزة. أنتم تعرفون أن الإسلام يعتبر الأسرى من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية، مثل المسكين واليتيم، ويجب معاملتهم معاملة إنسانية ترعى حقوقهم وتصون إنسانيتهم، لذلك أطلب فيديو لدافيد كي أراه. شكرا".
ويتصاعد شعور اليأس بين عائلات الأسرى الإسرائيليين، مع استمرار عرقلة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى صفقة تعيد أبناءهم، وسط استمرار مظاهراتهم المطالبة باتفاق تبادل.
وفي الأشهر الماضية، نشرت كتائب القسام وسرايا القدس فيديوهات لأسرى إسرائيليين يطالبون حكومتهم بإبرام صفقة تعيدهم إلى منازلهم، محملين نتنياهو مسؤولية مصيرهم.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت أمس عن مصادر أجنبية قولها إن إسرائيل وافقت على التقدم في المفاوضات حول المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى وسط استمرار حرب الإبادة في القطاع، في ظل استمرار المفاوضات بالدوحة.
الجزيرة









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