حلول سحرية تجعل مكياجك يدوم لساعات طويلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هل تواجهين مشكلة تلاشي المكياج بسرعة بعد تطبيقه، خاصة في المناسبات الممتدة أو أثناء ساعات العمل؟ إذا كنتِ تبحثين عن طرق لضمان بقاء مكياجك ثابتًا طوال اليوم دون الحاجة إلى تعديلات متكررة، إليكِ الحلول الفعّالة والنصائح العملية التي ستساعدك على الحفاظ على إطلالة مثالية لفترات طويلة.كيفية تثبيت المكياج طوال اليوم دون استخدام بخاخ التثبيتيُعد بخاخ تثبيت المكياج من الأدوات المفضلة لدى الكثير من النساء لضمان بقاء الإطلالة ثابتة طوال اليوم. ومع ذلك، إذا لم يكن هذا الخيار متاحًا لديكِ، أو كنتِ ترغبين في تجنب استخدام منتجات تحتوي على مكونات معينة، فلا داعي للقلق. هناك العديد من البدائل الفعّالة التي يمكنك الاعتماد عليها لتثبيت مكياجك دون الحاجة إلى بخاخ التثبيت.تحضير البشرة بعناية قبل المكياجيُعد تحضير البشرة خطوة أساسية للحصول على مكياج يدوم طويلًا، ويبدو مثاليًا دون تكتلات أو تشققات. يمكنك تحقيق ذلك باتباع هذه الخطوات البسيطة:اغسلي وجهك بمنظف لطيف لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.رطبي بشرتك باستخدام مرطب خفيف الوزن يناسب نوع بشرتك، مع التركيز على المناطق الجافة.اتركي المرطب ليمتص تمامًا في البشرة قبل البدء في وضع المكياج؛ ما يساعد على تكوين قاعدة ناعمة ومتساوية.



استخدام بودرة التثبيت

تعتبر بودرة التثبيت، سواء كانت شفافة أو مضغوطة، من أساسيات المكياج للحصول على إطلالة تدوم طوال اليوم. فهي تعمل على امتصاص الزيوت الزائدة، وتمنع المكياج من الانزلاق أو التجعد.

باستخدام فرشاة ناعمة، قومي بتوزيع طبقة رقيقة من البودرة على كامل الوجه بعد وضع كريم الأساس والكونسيلر. هذا يساعد على تثبيت المكياج وإزالة اللمعان الزائد.

ركزي على منطقة الـ T (الجبهة، الأنف، والذقن)؛ لأنها الأكثر عرضة للإفرازات الدهنية. للحصول على مظهر طبيعي، ادمجي البودرة جيدًا بحركات خفيفة دون الإفراط في التوزيع.

الحصول على بشرة خالية من العيوب

تعتبر تقنية الـ Baking من أشهر أسرار خبراء التجميل للحصول على مظهر ناعم ومثالي يدوم لساعات طويلة، حيث تساعد على تحسين ثبات المكياج، وجعل كريم الأساس والكونسيلر أكثر مقاومة للتلف؛ ما يمنحك مظهرًا خاليًا من العيوب طوال اليوم.

ضعي كمية من البودرة على المناطق التي تعاني التجاعيد أو الإفرازات الزيتية، مثل تحت العينين وجسر الأنف.



اتركي البودرة لتستقر لبضع دقائق؛ ما يتيح لحرارة بشرتك أن تثبت المكياج بشكل أفضل.



أزيلي الفائض برفق باستخدام فرشاة ناعمة للحصول على لمسة خالية من العيوب.



وضع طبقات لزيادة الثبات

تقنية وضع الطبقات تُعد من أفضل الأساليب للحصول على مكياج يدوم طويلًا مع مظهر طبيعي ومتناسق. باتباع هذه الخطوات، يمكنك تعزيز ثبات مكياجك:

البدء بالبرايمر: قومي بتطبيق برايمر مناسب لنوع بشرتك. يعمل البرايمر على تقليل ظهور المسام وتحضير البشرة لاستقبال المكياج؛ ما يساهم في تحسين الثبات.



استخدام كريم الأساس: اختاري كريم أساس بتركيبة تدوم طويلًا، ويفضل وضعه بطبقات رقيقة بدلًا من وضع طبقة واحدة كثيفة.



الدمج والتجفيف: ادمجي كل طبقة جيدًا باستخدام فرشاة أو إسفنجة مبللة قليلًا، واتركيها لتجف قبل الانتقال إلى الطبقة التالية لضمان تثبيت أفضل.



منتجات كريمية قبل البودرة: استخدمي منتجات كريمية مثل أحمر الخدود أو ظلال العيون قبل تطبيق المنتجات البودرة. يساعد ذلك في خلق قاعدة متينة تعزز ثبات المكياج لساعات طويلة.



بدائل طبيعية لرذاذ التثبيت

إذا كنتِ تبحثين عن رذاذ تثبيت طبيعي وآمن، يمكنك تحضيره بنفسك بسهولة.

طريقة التحضير:

امزجي مقدارًا مناسبًا من الماء المقطر مع كمية صغيرة من جل الصبار في وعاء نظيف.



أضيفي بضع قطرات من زيت الوجه المفضل لديكِ لتعزيز فوائد الترطيب وإضافة إشراقة للبشرة.



اسكبي الخليط في زجاجة رذاذ نظيفة، ورجيها جيدًا حتى تتجانس المكونات.



بعد وضع المكياج، رشي الخليط بلطف على وجهك. يمنح هذا الرذاذ تأثيرًا مرطبًا، ويعزز ثبات المكياج.

يمكن استخدام ماء الورد أو رذاذ وجه مرطب لمنح البشرة إشراقة وانتعاش طبيعي يدوم طوال اليوم.



نصائح خبراء المكياج لتثبيت الإطلالة طويلًا

للحفاظ على مكياج يدوم طوال اليوم، يمكنك اتباع نصائح الخبراء التالية:

استخدام منتجات مقاومة للماء: تعتبر الماسكارا والآيلاينر المقاومان للماء خيارًا مثاليًا، خاصةً في الأجواء الرطبة أو الحارة، حيث تضمن ثبات المكياج وتمنع تلطخه.



تطبيق المكياج بطبقات خفيفة: بدلًا من وضع طبقة سميكة من المكياج، يُفضل تطبيقه بطبقات خفيفة ومتعددة. يساعد هذا الأسلوب في دمج المنتجات بشكل أفضل، ويمنع تكتلها أو تلاشيها سريعًا.



استخدام أوراق التنشيف: لحماية المكياج من تأثير الزيوت الزائدة، احتفظي بأوراق التنشيف في حقيبتك. استخدميها بلطف على المناطق الدهنية لامتصاص الزيوت دون التأثير في مظهر المكياج.



تجنب المنتجات الزيتية: لأصحاب البشرة الدهنية، من الأفضل اختيار مستحضرات تجميل بتركيبات خالية من الزيوت. هذا يساعد على تعزيز ثبات المكياج، ويمنع اللمعان غير المرغوب فيه.

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