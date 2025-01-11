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الإدارة الأميركية تمدد الإقامة القانونية لمليون مهاجر من 4 دول

1/11/2025 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت الإدارة الأميركية تمديد الإقامة القانونية لنحو مليون مهاجر من السلفادور والسودان وأوكرانيا وفنزويلا لمدة 18 شهرًا إضافية، وجاء هذا القرار في إطار نظام الحماية المؤقتة (تي بي إس)، الذي يسمح للأفراد القادمين من دول تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن التمديد يشمل 232 ألف سلفادوري و1900 سوداني و600 ألف فنزويلي و103,700 ألف أوكراني، ويصدر هذا الإعلان قبل 10 أيام فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ سياسات صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
ويهدف نظام الحماية المؤقتة إلى حماية الأفراد الذين لا يمكن ضمان سلامتهم في حال عودتهم إلى أوطانهم، بسبب ظروف مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية. وقد بذلت إدارة ترامب السابقة جهودًا لإلغاء هذا البرنامج خلال ولايتها الأولى (2017-2021)، لكنها لم تنجح في ذلك.
وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن السلفادوريين الذين يستفيدون من هذا النظام لأسباب بيئية سيتمكنون من إعادة التسجيل في مارس/آذار المقبل، مما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى سبتمبر/أيلول 2026. أما السودانيون، فقد تم تمديد وضعهم بسبب النزاع المسلح الذي تشهده بلادهم منذ 20 شهرًا.
وبالنسبة للأوكرانيين، فقد تم تمديد وضعهم الخاص منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وفيما يتعلق بالفنزويليين، تم تمديد وضعهم بسبب "الوضع الإنساني الخطير" الذي تعيشه فنزويلا نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية في ظل حكم نيكولاس مادورو، الذي أدى اليمين الدستورية، يوم الجمعة، لولاية رئاسية ثالثة.
ويأتي هذا التمديد في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا واسعًا حول سياسات الهجرة، خاصة مع اقتراب تنصيب إدارة جديدة تعهّدت بتشديد الإجراءات تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
الجزيرة








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