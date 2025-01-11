تهنئة سليمان عبدالله الفشيكات بالمولود الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-

بسم الله الرحمن الرحيم

{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً }

يتقدم زيد محمد سلمان الفشيكات بأجمل التهاني والتبريكات إلى الاخ والصديق سليمان عبدالله الفشيكات بمناسبة قدوم المولود الجديد النشمي .



اللهـــــــــــــم أنبته نباتاً حسناً وأجعله من الصالحين الذاكــرين الحافظين لكتاب الله وأجعله من السعداء في الدنيـــــا والآخـــــــرة اللهم آمين يا رب العالمين.