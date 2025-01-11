تهنئة سليمان عبدالله الفشيكات بالمولود الجديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بسم الله الرحمن الرحيم
{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً }
يتقدم زيد محمد سلمان الفشيكات بأجمل التهاني والتبريكات إلى الاخ والصديق سليمان عبدالله الفشيكات بمناسبة قدوم المولود الجديد النشمي .
اللهـــــــــــــم أنبته نباتاً حسناً وأجعله من الصالحين الذاكــرين الحافظين لكتاب الله وأجعله من السعداء في الدنيـــــا والآخـــــــرة اللهم آمين يا رب العالمين.
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