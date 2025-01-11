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الأونروا تنقل آلاف ملفات اللاجئين من غزة والضفة إلى“مكان آمن

1/11/2025 6:10:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا” فيليب لازاريني، عن نقل آلاف ملفات اللاجئين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى“مكان آمن”.

وفي بيان نشرته الوكالة الأممية عبر منصة“إكس”، مساء الجمعة، قال لازاريني إن“الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم”.

ولفت إلى“حفظ وأرشفة سجلات عائلات لاجئي فلسطين على مدى الـ75 عاماً الماضية”، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع للشهر الـ16.

وأضاف:“بفضل فرق الأونروا المخلصة، تم نقل آلاف ملفات اللاجئين الفلسطينيين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مكان آمن، وتم تحوليها إلى ملفات رقمية”.

وأكد المسؤول الأممي أن“الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي”.

واختتم بالقول:“حان الوقت لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي”.

والسبت الماضي، حذرت الأونروا من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.

وادعت إسرائيل أن“موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023′′، وهو ما نفته الأونروا بشدة.

ويعني القرار أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.

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