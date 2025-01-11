الأونروا تنقل آلاف ملفات اللاجئين من غزة والضفة إلى“مكان آمن

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN-
كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا” فيليب لازاريني، عن نقل
آلاف ملفات اللاجئين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى“مكان آمن”.
وفي بيان نشرته الوكالة الأممية عبر منصة“إكس”، مساء الجمعة، قال لازاريني إن“الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم”.
ولفت إلى“حفظ وأرشفة سجلات عائلات لاجئي فلسطين على مدى الـ75 عاماً الماضية”، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع للشهر الـ16.
وأضاف:“بفضل فرق الأونروا المخلصة، تم نقل آلاف ملفات اللاجئين الفلسطينيين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مكان آمن، وتم تحوليها إلى ملفات رقمية”.
وأكد المسؤول الأممي أن“الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي”.
واختتم بالقول:“حان الوقت لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي”.
والسبت الماضي، حذرت الأونروا من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.
وادعت إسرائيل أن“موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023′′، وهو ما نفته الأونروا بشدة.
ويعني القرار أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
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