مستعمرون يهاجمون قرية يتما جنوب نابلس
التاريخ
1/11/2025 5:05:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN-
هاجم مستعمرون، اليوم السبت، منازل المواطنين في قرية يتما جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر، إن المستعمرين هاجموا منطقة الحاوز شمالي القرية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات، حيث وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة.
MENAFN11012025000205011050ID1109078970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.