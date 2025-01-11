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مستعمرون يهاجمون قرية يتما جنوب نابلس

1/11/2025 5:05:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN-
هاجم مستعمرون، اليوم السبت، منازل المواطنين في قرية يتما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر، إن المستعمرين هاجموا منطقة الحاوز شمالي القرية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات، حيث وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة.


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