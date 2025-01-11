تعرف على الشيف المتسبب في كارثة المسجد الأموي

(MENAFN
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شهد الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق فوضى عارمة بسبب "وليمة طعام مجانية" أقامها "الشيف أبو عمر الدمشقي" المشهور على منصات التواصل الاجتماعي.
و"الشيف أبو عمر الدمشقي" واسمه الحقيقي مهند البغدادي، اسم برز في عالم الطهي العربي وأصبح محط اهتمام عبر منصات التواصل الاجتماعي
بفضل مهاراته وإبداعه.
وولد مهند البغدادي في عام 1983 في دمشق ونشأ في عائلة محبة للطبخ وداعمة للمواهب.
بدأ شغفه بالطهي منذ الصغر، حيث كان يساعد والدته في إعداد الوجبات ويكتسب المهارات الأساسية التي أصبحت فيما بعد حجر الأساس لنجاحه.
انتقل إلى إسطنبول في عام 2015 وبدأ مشروعه الأول بإنشاء مطعم متخصص في تقديم الأطباق التقليدية مثل الكوارع والسجقات، وسرعان ما لاقى مشروعه الأول نجاحا كبيرا وأعجب الزبائن بجودة الطعام والطريقة المميزة في تحضيره.
دفعه هذا النجاح إلى التوسع ليؤسس سلسلة مطاعم "البيت الدمشقي" التي أصبحت وجهة مفضلة لمحبي الطعام العربي في تركيا ودول أخرى.
وتقدم مطاعم "البيت الدمشقي" مجموعة متنوعة من الأطباق الشرق أوسطية مثل المشاوي، والأطباق السورية التقليدية، والأطباق العالمية، ويتميز المطعم بجودة الطعام، والأسعار المناسبة، والخدمة الممتازة.
افتتح "أبو عمر" فروعا متعددة في تركيا والسعودية ودول أخرى، مما عزز من شهرته وزاد من شعبيته بين عشاق المأكولات العربية.
هذا، ونجح الشيف أبو عمر في تحويل مهاراته في الطهي إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه يشارك وصفاته اليومية ومهاراته في الطهي عبر منصات مثل "تيك توك"، "إنستغرام"، و"يوتيوب".
قتلى ومصابون
وعقب الحادث المأساوي خلال عزومة خيرية نظمها في المسجد الأموي بدمشق، أثار العديد من الأشخاص تساؤلات حول المسؤولية والتنظيم.
ففي يوم الجمعة 10 يناير 2025، نظم "الشيف أبو عمر" عزومة خيرية في الجامع الأموي بدمشق، ورغم النوايا الطيبة للفعالية إلا أن غياب التنسيق والتنظيم الجيد أدى إلى تدافع كبير بين الحاضرين مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين
وفقا للدفاع المدني السوري، أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج كما شهدت الفعالية حالات اختناق وإغماء نتيجة التدافع الشديد.
هذا، وأصدرت السلطات السورية بيانا عبرت من خلاله عن أسفها للحادثة، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات للتحقيق في ملابساتها.
من جهته، عبر "الشيف أبو عمر" عن أسفه الشديد لما حدث، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع هذا العدد الكبير من الحاضرين.
روسيا اليوم
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