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تعرف على الشيف المتسبب في كارثة المسجد الأموي

1/11/2025 5:04:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق فوضى عارمة بسبب "وليمة طعام مجانية" أقامها "الشيف أبو عمر الدمشقي" المشهور على منصات التواصل الاجتماعي.
و"الشيف أبو عمر الدمشقي" واسمه الحقيقي مهند البغدادي، اسم برز في عالم الطهي العربي وأصبح محط اهتمام عبر منصات التواصل الاجتماعي بفضل مهاراته وإبداعه.
وولد مهند البغدادي في عام 1983 في دمشق ونشأ في عائلة محبة للطبخ وداعمة للمواهب.
بدأ شغفه بالطهي منذ الصغر، حيث كان يساعد والدته في إعداد الوجبات ويكتسب المهارات الأساسية التي أصبحت فيما بعد حجر الأساس لنجاحه.
انتقل إلى إسطنبول في عام 2015 وبدأ مشروعه الأول بإنشاء مطعم متخصص في تقديم الأطباق التقليدية مثل الكوارع والسجقات، وسرعان ما لاقى مشروعه الأول نجاحا كبيرا وأعجب الزبائن بجودة الطعام والطريقة المميزة في تحضيره.
دفعه هذا النجاح إلى التوسع ليؤسس سلسلة مطاعم "البيت الدمشقي" التي أصبحت وجهة مفضلة لمحبي الطعام العربي في تركيا ودول أخرى.
وتقدم مطاعم "البيت الدمشقي" مجموعة متنوعة من الأطباق الشرق أوسطية مثل المشاوي، والأطباق السورية التقليدية، والأطباق العالمية، ويتميز المطعم بجودة الطعام، والأسعار المناسبة، والخدمة الممتازة.
افتتح "أبو عمر" فروعا متعددة في تركيا والسعودية ودول أخرى، مما عزز من شهرته وزاد من شعبيته بين عشاق المأكولات العربية.
هذا، ونجح الشيف أبو عمر في تحويل مهاراته في الطهي إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه يشارك وصفاته اليومية ومهاراته في الطهي عبر منصات مثل "تيك توك"، "إنستغرام"، و"يوتيوب".
قتلى ومصابون
وعقب الحادث المأساوي خلال عزومة خيرية نظمها في المسجد الأموي بدمشق، أثار العديد من الأشخاص تساؤلات حول المسؤولية والتنظيم.
ففي يوم الجمعة 10 يناير 2025، نظم "الشيف أبو عمر" عزومة خيرية في الجامع الأموي بدمشق، ورغم النوايا الطيبة للفعالية إلا أن غياب التنسيق والتنظيم الجيد أدى إلى تدافع كبير بين الحاضرين مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين
وفقا للدفاع المدني السوري، أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج كما شهدت الفعالية حالات اختناق وإغماء نتيجة التدافع الشديد.
هذا، وأصدرت السلطات السورية بيانا عبرت من خلاله عن أسفها للحادثة، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات للتحقيق في ملابساتها.
من جهته، عبر "الشيف أبو عمر" عن أسفه الشديد لما حدث، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع هذا العدد الكبير من الحاضرين.
روسيا اليوم








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