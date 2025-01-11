الدفاع الروسية: إسقاط 85 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية، بينها 31 مسيرة أسقطت فوق البحر الأسود.وذكرت الوزارة في بيان رسمي عبر "تلغرام": "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الليلة الماضية ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية، حيث تم تدمير 31 مسيرة فوق البحر الأسود، و16 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وإقليم كراسنودار، و14 مسيرة فوق بحر آزوف، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".



وأضاف البيان أنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين أيضا فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وتم إسقاط طائرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم وأخرى في مقاطعة كورسك".



هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر الجمعة أن بين إجمالي خسائر الجيش الأوكراني 652 طائرة و283 مروحية و39896 طائرة بدون طيار.

RT