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هزات أرضية متتالية تضرب سوتشي

1/11/2025 5:04:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت يلينا كاربوفيتش رئيسة محطة رصد الزلازل في منتجع سوتشي، لمراسل وكالة نوفوستي، إنه تم تسجيل عدة زلازل صغيرة القوة في سوتشي صباح اليوم السبت.


وأشارت كاربوفيتش إلى أن أقوى هذه الهزات الأرضية، كانت بقوة 3.5 درجة.

وأضافت "لقد شهدت الساعات القليلة الماضية عددا كبيرا من الزلازل، وكان أشدها في الساعة 4:47، بقوة 3.5 درجة".


وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم أنباء تحدثت عن وقوع هزات أرضية في المنطقة.


وبحسب التعليقات، فقد شعر بها سكان مناطق مختلفة من المدينة. وعلمت وكالة نوفوستي من مديرية الطوارئ في المنطقة أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع أضرار.


ووفقا للتقديرات الأولية، كانت بؤرة الهزات تقع في عمق الجبال باتجاه منطقة لازاريفسكي، على بعد نحو 20 كيلومترا من منطقة بيتخا.


وذكرت كاربوفيتش، أن الشعور بالهزات كان مختلفا بين سكان سوتشي، لأن الأمر يعتمد على ارتفاع وأساسات المباني. وقد حدثت الهزات على نطاق متناقص، في البداية كانت شديدة - من الفئة 7.5، ثم أخذت تضعف بالتدريج لاحقا.
وأضافت الخبيرة أن هذه الزلازل حدثت بسبب نمو الجبال الفتية.


وشددت الخبيرة في حديثها على عدم وجود أية أسباب تدعو للقلق خلال ذلك.

RT

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