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5% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 2024

1/11/2025 5:04:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشركات المسجلة العام الماضي بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع 2023، لتسجل 6406 شركات ارتفاعاً من 6077 شركة، وبنسبة 26 بالمئة عن العام 2019، اذ بلغ عدد الشركات حينها 5088 شركة.
وبحسب تقرير دائرة مراقبة الشركات، اختيرت فترة مقارنة نتائج عام 2024 بنتائج عام 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن الأعوام 2020، 2021.
وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد عن 190 مليون دينار، في 2024، فيما ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 7 بالمئة عن العام 2023، لتبلغ أكثر من 350 مليون دينار، إذ رفعت 1043 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 486 مليون دينار، فيما خفضت 259 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 136 مليون دينار.
ومقارنة مع 2019؛ ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 302 بالمئة، مسجلة نحو 87 مليون دينار، إذ رفعت 680 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 300 مليون دينار، وخفضت 433 شركة رؤوس أموالها بنحو 213 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام 2024، هي ذات المسؤولية المحدودة، وبعدد 4697 شركة من إجمالي الشركات، وبنسبة 72.2 بالمئة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 94 مليون دينار.
وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها العام الماضي بنسبة 35 بالمئة عن العام 2023، إذ شطبت أو فسخت 1780 شركة تسجيلها، بدلا من 2736 شركة في 2023.
وانخفض العدد كذلك بنسبة 63 بالمئة عن العام 2019، حين شطبت أو فسخت 4748 شركة تسجيلها.
بترا










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