زراعة الكورة تدعو المزارعين لرش الأشجار المثمرة بالمبيدات في الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة الكورة، في لواء الكورة بضرورة رش الأشجار المثمرة بالمبيدات في فصل الشتاء، وتسمى هذه العملية بالرشة الشتوية.



وقال مسير أعمال مديرية زراعة الكورة فراس بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الرشة الشتوية للأشجار المثمرة تعد إجراء زراعيا مهما يهدف إلى حماية الأشجار من الآفات والأمراض التي قد تؤثر على نموها وإنتاجيتها.



وأضاف، أن الرشة الشتوية تساعد في القضاء على العديد من الآفات والحشرات التي تتخذ من الأشجار مأوى خلال فصل الشتاء، مثل البيض واليرقات، وتمنع الإصابة بالأمراض الفطرية التي يمكن أن تنتقل للأشجار خلال فصل النمو، مثل البياض الدقيقي والجرب.