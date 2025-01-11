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خارجية النواب تثمن الدور الإنساني للمستشفيات الميدانية في فلسطبن

1/11/2025 5:04:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به طواقم المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.


وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن المواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للشعب الفلسطيني ثابتة وراسخة على مر التاريخ، مشيرة إلى أن الأردن لم يدخر جهداً في التحركات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.
وأعربت رئيسة اللجنة، النائب دينا البشير، عن تقديرها الكبير للجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية من نشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الذين يعملون بتوجيهات ملكية سامية لتقديم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات الميدانية.
وأكدت أن هذه الطواقم، المكونة من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، تؤدي واجبها الإنساني النبيل بكل تفانٍ وإخلاص للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم العون الطبي والإغاثي للأهالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وختمت اللجنة باعتزازها بالموقف الأردني الرسمي والشعبي الداعم لفلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

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