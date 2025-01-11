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مستعمرون يقطعون أشجار زيتون غرب بردلة

1/11/2025 5:04:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هاجم مستعمرون، الليلة، سهل قاعون في بردلة بالأغوار الشمالية، وشرعوا بقطع أشجار الزيتون.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستعمرين هاجموا منطقة سهل قاعون، وقاموا بتقطيع وتكسير أشجار زيتون للفلسطيني سلطان راشد صوافطة على مساحة 10دونم، وأحدثوا خرابا كبيرا في المزرعة.
وتشهد المنطقة منذ أسابيع اعتداءات متكررة لمستعمرين أقاموا مؤخراً بؤرة جديدة في المنطقة، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية، التي تُعتبر واحدة من أكثر المناطق استهدافا من المستعمرين وجيش الاحتلال.
كما أصبحت هذه الانتهاكات تتخذ أشكالا عدة وبشكل تصاعدي، مثل تدمير المحاصيل الزراعية، وحرق الأراضي، وتحطيم الأشجار المثمرة، في محاولة واضحة لإضعاف الفلسطينيين في هذه المنطقة ودفعهم للرحيل منها.
وفا








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