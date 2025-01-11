أول صورة لـ عبد المنعم عمايري بعد حادث الاعتداء عليه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت مريم، ابنة السوري عبد المنعم عمايري، صورة له يظهر فيها مستلقيًا على سرير المستشفى، بعد ساعات من تعرُّضه لضرب مبرح من قبل أحد الأشخاص في العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة.



ظهرت أول صورة للفنان السوري عبد المنعم عمايري بعد تعرضه لاعتداء عنيف في أحد شوارع سوريا، وهي صورة نشرتها ابنته مريم عمايري عبر خاصية "ستوري" على حسابها في منصة "إنستغرام".



ويظهر عمايري (54 سنة)، في الصورة وهو يرقد على سرير المستشفى تحت العناية الطبية، ويبدو عليه التعب الشديد نتيجة الحادث الذي أثار تفاعلاً واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



واكتفت مريم عمايري بتعليق مقتضب على الصورة: "الحمد لله على سلامتك حبيب قلبي"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالحادث.



مريم عمايري تطالب بالعدالة

الحادث الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عنه ابنة الفنان السوري، في سلسلة "ستوريات" نشرتها عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، وفي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تطالب بمحاسبة المعتدين على والدها.



وكتبت مريم في "الستوريات" التي نشرتها أمس: "أين الحرية عندما يقوم أحدهم بضرب أبي أمام عيني وأبي مرميّ على الأرض. أبي بعمر أبيه وهو يضربه ويرفسه على كبده.. هل هذه هي الأمانة والثقة بأن نعمّر بلدًا جديدًا؟"



وكانت مصادر قريبة من الفنان أكّدت لمنصة "فوشيا" أنه تعرض للضرب المبرح، وأن الاعتداء عليه تسبب بفقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



دعم ورسائل تضامن

بعد الحادث، سارعت زوجته السابقة، النجمة أمل عرفة، إلى نشر رسالة دعم عبر حسابها في منصة "فيسبوك"، وقالت: "عبد المنعم عمايري، كرامتك على العين والرأس يا أبو أولادي، سلامتك يا بلد".



كما حرص عدد من الفنانين والجمهور على التعبير عن تضامنهم مع عبد المنعم عمايري عبر منشورات وتغريدات تحمل كلمات دعم ودعوات بالشفاء.









فوشيا